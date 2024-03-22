деревня Терениково, деревня Терениково, Любимский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Терениково

Любимский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Любимский район
384770Терениководеревня58°02'с.ш.40°39'в.д.O-37-070

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян дер. Терениково Осецкой волости Любимского уезда бывших временнообязанными вдове Ольге Николаевне Кашперевой о возврате отрезанной земли в польз Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Любимский муниципальный район, Осецкое сельское поселение
78618433576д Терениководеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Любимский уезд
2669Терениково, д. вл.при р. Вонге.4040103028

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Любимский уезд, Осецкая волость
д. ТерениковоХIV. Шигинское общество14814Ившинский приход
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