деревня Максимонис, деревня Максимонис, Varėnos rajono savivaldybė, Alytaus apskritis (на 2020) — Familio

Максимонис

Varėnos rajono savivaldybė, Alytaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Литвы

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Трокский уезд, Меречская волость
Максиманцы, д., спл. р. Неман, жит. 153 (76 м. 77 ж.), дес. 581,74, у. гор. 89 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 32 в., ст. ж. д. Ораны 30 в.

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Alytaus apskritis, Varėnos rajono savivaldybė, Merkinės seniūnija
Maksimonių k.
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