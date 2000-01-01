деревня Репьевка, деревня Репьевка, Ташолская волость, Ставропольский уезд (на 1910) — Familio

Репьевка

Ташолская волость, Ставропольский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Ташолская волость
1315. Бирля (Репьевка), деревня бывшая владельческая, при речке Бирле, дворов 91, жителей 526, водяная мельница

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Ставропольский уезд
2085Репьевка (Бирля), д. вл.при рч. Бирле.502565248229

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Ставропольский уезд, Ташолская волость
Д. Репьевка. Б. помещ. Рус. Прав.1257Р. Бирля122492121380394
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