деревня Карелино, деревня Карелино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Карелино

Рыбинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Рыбинский район
387110Карелинодеревня58°16'с.ш.39°07'в.д.O-37-067

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о крестьянине Арефинской волости д. Корелина Алексее Иванове Румянцеве обвиняемом кр-ном той же вол. д. Чешкова А. И. Силиным по 142 ст. устава о наказаниях. 1905 г. Показать все
Дело об отводе земли с разверстанием на широкую полосу обществу граждан д. Карелино Арефинской волости. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-23. Опись Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Арефинское сельское поселение
78640410236д Карелинодеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Рыбинский уезд
8151Корелино, сц. вл.при колодцах.2818144

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Рыбинский уезд, Арефинская волость
д. КорелиноV. Общество № 5844089Сырневский приход
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