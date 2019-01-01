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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
387110Карелинодеревня58°16'с.ш.39°07'в.д.O-37-067
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Где упоминается данное место
Дело о крестьянине Арефинской волости д. Корелина Алексее Иванове Румянцеве обвиняемом кр-ном той же вол. д. Чешкова А. И. Силиным по 142 ст. устава о наказаниях. 1905 г. Показать все
Дело об отводе земли с разверстанием на широкую полосу обществу граждан д. Карелино Арефинской волости. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-23. Опись Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78640410236д Карелинодеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8151Корелино, сц. вл.при колодцах.2818144
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. КорелиноV. Общество № 584408—9Сырневский приход