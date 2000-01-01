деревня Рейники, деревня Рейники, Svariņu pagasts, Krāslavas novads (на 2021) — Familio

Рейники

Svariņu pagasts, Krāslavas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Krāslavas novads, Svariņu pagasts
Reiniki100201906ciemsEKS

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Режицкий уезд, Вайводовская волость
57РейникифольварокколодецБукмуйжского, римско-католическогоФ. Шуйпису и наследникам Томилина, мещ. ,старообр.3
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