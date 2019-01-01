деревня при железнодорожной станции Красносельская, деревня при железнодорожной станции Красносельская, Ивановский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Красносельская

Ивановский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня при железнодорожной станции
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ивановский район
129137Красносельскаядеревня57°04'41°08'O-37-107

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ивановской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Куликовское сельское поселение
24607460151д ж/д ст Красносельскаядеревня при железнодорожной станции
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close