посёлок Урнас, посёлок Урнас, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область (на 2019) — Familio

Урнас

Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кемеровская область, Новокузнецкий район
118225Урнаспосёлок53°14'86°55'N-45-102

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Чат по генеалогии Кемеровской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, Кузедеевское сельское поселение
32619433191п Урнаспоселок
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