село Грязнушка, село Грязнушка, Благовещенский муниципальный район, Амурская область (на 2019) — Familio

Грязнушка

Благовещенский муниципальный район, Амурская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Амурская область, Волости, Амурско-Зейская волость
10Грязнушка сел.Всех дворов: 37. 204Лошадей: 186. Рогатого скота: 176.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Амурская область, Благовещенский район
187587Грязнушкасело50°39'00"127°29'00"M-52-051

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Амурская область, Благовещенский муниципальный район, Сельское поселение Михайловский сельсовет
10611420106с Грязнушкасело
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