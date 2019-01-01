село Белогорское, село Белогорское, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Белогорское

Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Горюшинская волость
773. Н. Коки, село бывшее удельное, при речке Коке, дворов 290, жителей 2368, церковь православная, школа, 3 постоялых двора, овчинный завод, кожевня.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Тереньгульский район
30701Белогорскоесело53°35'с.ш.48°11'в.д.N-39-085

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Тереньгульский муниципальный район, Белогорское сельское поселение
73648410101с Белогорскоесело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд
1305Нижния Коки, с. удел.на пр. б. рч. Коки.6419182804829Церковь православная 1.

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Горюшкинская волость
20Нижние Коки, село, при рч. Коке; н. м.877265014981657
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