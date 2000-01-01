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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
312425Кочинодеревня58°41'00"30°17'00"O-36-037
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Где упоминается данное место
О выкупе надела земли крестьянином с. Козино, Городенской волости, Лужского уезда, И. Никоновым. 1895–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
Об исключении из крестьянского общества с. Кочино Городенской волости Лужского уезда арестанта И. Богданова. 1898 г. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
О выдаче 100 рублей из капитала малолетних крестьян дер. Ночино Городенской волости Лужского уезда Басовых. 1900–1901 гг. // Центральный государственный исторический архи Показать все
По прошению крестьянина д. Кочино Городенской волости Лужского уезда М. Басова о выдаче ему капитала из Лужского банка и Городенского ссудосберегательного товарищества. 1 Показать все
По жалобе крестьянина д. Кочино Городенской волости Лужского уезда Д. Ф. Галеева на земского начальника. 1910 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
По жалобе крестьянина д. Кочина Городенской волости Лужского уезда С. В. Басова на волостное правление. 1910 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
По жалобе потомственного почетного гражданина И. Никонова на постановление уездной комиссии об отказе в отводе отрубного участка в д. Кочино Городенской вол. 1914 г. // Ц Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49603402216д Кочинодеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2004Кочино, д. дворц. вед.при колодцах.2727134446Часовня православная.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Кочино д.282 стан2832 участок28город Луга.