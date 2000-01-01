посёлок Верейский 2-й, посёлок Верейский 2-й, Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1859) — Familio

Верейский 2-й

Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1859)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Можайская волость
Верейский поселок.362селоВерейск.1911269

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
132Верейский 2-й (Верейское), пос. каз.при руч. Красном логе.5313105369414Старообрядческая моленная.
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