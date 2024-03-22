деревня Клющаны, деревня Клющаны, Островецкий район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Клющаны

Островецкий район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Свенцянский уезд, Лынтупская волость
276. Клющаны, местечко бывшее владельческое, при реке Рудне, дворов 5, жителей 53 и 95 мещ, костел, корчма

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Островецкий район, Спондовский сельсовет
д Клющаны28

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Лынтупская волость
Клющаны, им., (Ширина), жит. 63 (36 м. 27 ж.), дес. 630, у. гор. 20 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Лынтупы 15 в.
Клющаны, м. (разн. влад), р. Струна, жит. 68 (31 м. 37 ж.), дес. 170, у. гор. 20 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Лынтупы 14 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Островецкий район, Михалишковский сельсовет
д. Клющаны21
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