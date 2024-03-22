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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
276. Клющаны, местечко бывшее владельческое, при реке Рудне, дворов 5, жителей 53 и 95 мещ, костел, корчма
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Клющаны28
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Клющаны, им., (Ширина), жит. 63 (36 м. 27 ж.), дес. 630, у. гор. 20 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Лынтупы 15 в.
Клющаны, м. (разн. влад), р. Струна, жит. 68 (31 м. 37 ж.), дес. 170, у. гор. 20 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Лынтупы 14 в.
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Клющаны21