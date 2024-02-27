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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Морозово Топшинской волости Ярославского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Рыкуновых. 1880–1890 гг. // Гос. архив Ярославской обл Показать все
Дело о разбирательстве о наказании розгами крестьянина дер. Морозово Шопшинской волости Ярославского уезда Ивана Петровича Юрина волостным старшиной. 1886 г. // Гос. архи Показать все
Дело о выдаче ссуды Морозовскому товариществу крестьян Ярославского уезда, Шопшинской волости, деревни Морозово, для покупки земли у крестьянина той же волости В. К. Ковы Показать все
Дело о выдаче ссуды ярового хлеба из общественно-продовольственного капитала крестьянам Шопшинской вол., дер. Морозово для обсеменения полей. 1915 г. // Гос. архив Яросла Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
991Морозово, д. вл.при рч. Талице, пруде и колодцах.3118145854
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. МорозовоX. Холмецкое общество524924—Холм-Огаревский приход