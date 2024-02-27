деревня Морозово, деревня Морозово, Шопшинская волость, Ярославский уезд (на 1901) — Familio

Морозово

Шопшинская волость, Ярославский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Морозово Топшинской волости Ярославского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Рыкуновых. 1880–1890 гг. // Гос. архив Ярославской обл Показать все
Дело о разбирательстве о наказании розгами крестьянина дер. Морозово Шопшинской волости Ярославского уезда Ивана Петровича Юрина волостным старшиной. 1886 г. // Гос. архи Показать все
Дело о выдаче ссуды Морозовскому товариществу крестьян Ярославского уезда, Шопшинской волости, деревни Морозово, для покупки земли у крестьянина той же волости В. К. Ковы Показать все
Дело о выдаче ссуды ярового хлеба из общественно-продовольственного капитала крестьянам Шопшинской вол., дер. Морозово для обсеменения полей. 1915 г. // Гос. архив Яросла Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
991Морозово, д. вл.при рч. Талице, пруде и колодцах.3118145854

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ярославский уезд, Шопшинская волость
д. МорозовоX. Холмецкое общество524924Холм-Огаревский приход
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