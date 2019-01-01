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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
387220Каплинодеревня58°02'с.ш.38°05'в.д.O-37-065
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина Мологского уезда Марьинской волости деревни Каплино Артемия Максимова о разрешении установки кирасинового двигателя в 8 сил на маслобойном за Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Каплино Марьинской волости Мологского уезда Филиппом Анисимовичем Анисимовым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1886–188 Показать все
Межевое описание крестьянских дач д. Каплиной Марьинской волости Мологского уезда. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 19297.
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78623404451д Каплинодеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2930Каплино, д. вл.при руч. безымянном.2812216275Мельниц 3.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. КаплиноV. Павлищевское общество167030—Спасский на Ильди приход