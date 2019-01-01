деревня Каплино, деревня Каплино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Каплино

Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Некоузский район
387220Каплинодеревня58°02'с.ш.38°05'в.д.O-37-065

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина Мологского уезда Марьинской волости деревни Каплино Артемия Максимова о разрешении установки кирасинового двигателя в 8 сил на маслобойном за Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Каплино Марьинской волости Мологского уезда Филиппом Анисимовичем Анисимовым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1886–188 Показать все
Межевое описание крестьянских дач д. Каплиной Марьинской волости Мологского уезда. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 19297.

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Некоузский муниципальный район, Веретейское сельское поселение
78623404451д Каплинодеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
2930Каплино, д. вл.при руч. безымянном.2812216275Мельниц 3.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Марьинская волость
д. КаплиноV. Павлищевское общество167030Спасский на Ильди приход
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