хутор Нифонтов, хутор Нифонтов, Морозовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Нифонтов

Морозовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Морозовский район
49752Нифонтовхутор47°59'00"41°41'00"L-37-012

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Чат по генеалогии Ростовской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Морозовский муниципальный район, Знаменское сельское поселение
60634430121х Нифонтовхутор

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
1-й Донской округ, Чертковская станица
2966Нифонтов хутор, Чертковской станицы, при реке Белой1797572717703Хуторское правление, церковь, приходское училище, церковно-приходская школа1407025
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