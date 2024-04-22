село Парутино, село Парутино, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Парутино

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2523Порутино (Ильинское), мест. вл.при лимане Бугском.12838100449438Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Анчекрак-Ильинская волость
549. Ильинское (Парутино), местечко бывшее владельческое, при реке Буге, дворов 200, жителей 1165, волостное правление (уездный город в 128 верстах), церковь православная Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Одесский уезд, Анчекрак-Ильинская волость
местечко Ильинское

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Одесский уезд, Ильино-Парутинская волость
село Парутино (Ильинское) (сельское общество)39083810711909

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16416Парутинеселоцентр сільської радир-н Очаківськийсільрада Парутинська
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