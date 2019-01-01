деревня Головино, Артинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Головино

Артинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Манчажская волость
11) д. Головина, на р. Бардыме, распл.Нижне-Бардымское общество166055Бывшие государственныеПравославныеРусские379

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Кунгурский округ, Манчажский район, Симинчинский сельсовет (бывший Бардымский)
3. Головина, д. 256883151русские151Манчажскойречка610ст. Красноуфимск39310101063910просел.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Артинский район
37880Головинодеревня56°28'с.ш.58°16'в.д.O-40-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Артинский
65704000171д Головинодеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.