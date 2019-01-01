Красный Затон
Хвалынский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- железнодорожный разъезд
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
851. Давыдовка, (Красный Затоп, Арбузовка), деревня бывшая владельческая, дворов 105, жителей 566, ветряная мельница
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
301433Красный Затонж.-д.рзд.(нп)52°47'с.ш.48°18'в.д.N-39-109
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63649440106ж/д рзд Красный Затонжелезнодорожный разъезд