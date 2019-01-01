железнодорожный разъезд Красный Затон, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Красный Затон

Хвалынский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожный разъезд
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Березово-Лукская волость
851. Давыдовка, (Красный Затоп, Арбузовка), деревня бывшая владельческая, дворов 105, жителей 566, ветряная мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Хвалынский район
301433Красный Затонж.-д.рзд.(нп)52°47'с.ш.48°18'в.д.N-39-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Хвалынский муниципальный район, Северное сельское поселение
63649440106ж/д рзд Красный Затонжелезнодорожный разъезд

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