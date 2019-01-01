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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2312Ломовис, д. вл.при р. Большом Ламовисе.402467280288Мельница.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
С. Волково4Тютчев211—45
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
808. Ломовис (М. Шереметьево), деревня бывшая владельческая, при речке Б. Ломовисе, дворов 81, жителей 927
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Ломовис 1 части«Пичаевская» п.-т. контора4212
село Ломовис 2 части«Пичаевская» п.-т. контора4212
деревня Ломовис 1 части«Пичаевская» п.-т. контора4012
деревня Ломовис 2 части«Пичаевская» п.-т. контора3911
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65286Малый Ломовиссело53°11'42°02'N-38-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68626410141с Малый Ломовиссело