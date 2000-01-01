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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе усадебной земли крестьянкой с. Заполья, Добручинской волости, Гдовского уезда, А. Сергеевой. 1892–1895 гг. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
По жалобе крестьянина дер. Заполье Добручинской волости Гдовского уезда Матвея Афанасьева на лишение его земли братом. 1900–1902 гг. // Центральный государственный истори Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
757Заполье, д. вл.при колодце.1325389
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Заполье 1 д. 161 стан3361 участок30почтовое отделение Добручи.
Заполье 2 д. 161 стан3361 участок30почтовое отделение Добручи.
Заполье 3 д. 161 стан3361 участок30почтовое отделение Добручи.