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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Дубовик Николо-Раменской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещице Наталье Петровне Васильевой. 1881–1882 гг. // Гос. Показать все
Дело о зачете денег внесенных крестьянином дер. Дубовик Николо-Раменской волости Пошехонского уезда Павлу Соколовым, в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1890–1 Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Дубовик Николо-Раменской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещице Александре Павловне Трофимовой. 1882 г. // Гос. ар Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5131Дубовик, д. вл.при колодце.4040143747
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Дубовик V. Вадьбольское общество122116X—7Дешинский приход
д. ДубовикX. Трофимовское обществосмотри № 21