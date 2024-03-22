деревня Дубовик, деревня Дубовик, Николо-Раменская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Дубовик

Николо-Раменская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о выкупе земли по дер. Дубовик Николо-Раменской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещице Наталье Петровне Васильевой. 1881–1882 гг. // Гос. Показать все
Дело о зачете денег внесенных крестьянином дер. Дубовик Николо-Раменской волости Пошехонского уезда Павлу Соколовым, в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1890–1 Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Дубовик Николо-Раменской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещице Александре Павловне Трофимовой. 1882 г. // Гос. ар Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
5131Дубовик, д. вл.при колодце.4040143747

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Николо-Раменская волость
д. Дубовик V. Вадьбольское общество122116X—7Дешинский приход
д. ДубовикX. Трофимовское обществосмотри № 21
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