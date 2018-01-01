село Балабановка, село Балабановка, Хмельницька область (на 2018) — Familio

Балабановка

Хмельницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Ушицкий уезд, Стругская волость
1440. Балабановка, село бывшее государственное, при речке Говорке, дворов 98, жителей 553, церковь православная, питейный дом

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Хмельницька область
А-26516Балабанівкаселор-н Новоушицькийсільрада Малостружківська

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Ушицкий уезд, Стругская волость
Балабановка161832125
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