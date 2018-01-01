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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1440. Балабановка, село бывшее государственное, при речке Говорке, дворов 98, жителей 553, церковь православная, питейный дом
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-26516Балабанівкаселор-н Новоушицькийсільрада Малостружківська
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Подольской губернии 1905 года
НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Балабановка161832125