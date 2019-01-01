хутор Верхнекардаильский, хутор Верхнекардаильский, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Верхнекардаильский

Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Новониколаевский район
14116Верхнекардаильскийхутор51°05,0' с.ш.42°40,0' в.д.M-38-026

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Новониколаевский муниципальный район, Верхнекардаильское сельское поселение
18640408101х Верхнекардаильскийхутор

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Хоперский округ
2391Кардаильский, пос. вл.при рч. Кардаиле.6551214
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