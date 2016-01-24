село Васиены, село Васиены, Яловенский район (на 2017) — Familio

Васиены

Яловенский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Кишиневский уезд, Васиенская волость
19. Васиены, село резешей, при речке Ботне, дворов 242, жителей 1129, волостное правление (уездный город в 28 верстах), церковь православная, школа, лавка

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Бессарабская губерния, Кишиневский уезд, Васиенская волость
село Васиены

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Чат по генеалогии Молдовы

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Кишиневский уезд
59Васиены, с. рез.при речке Ботне.22199538540Церковь православная 1.

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Яловенский район
ВэсиеньVăsieni

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Молдавская ССР, Котовский район, Васиенский сельсовет
село Васиены2859720
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