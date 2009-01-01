деревня Большие Завшицы, деревня Большие Завшицы, Солигорский район, Минская область (на 2021) — Familio

Большие Завшицы

Солигорский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Слуцкий уезд, Старобинская волость
856. Завшицы, село бывшее владельческое, дворов 63, жителей 582, церковь православная, школа

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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Солигорский район, Октябрьский сельсовет
д Большие Завшицы310

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Слуцкий уезд
Завшицы40Прушинский362253266

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Старобинская волость
Завшицы, деревня128520312131718

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Солигорский район, Октябрьский сельсовет
д. Большие Завшицы242
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