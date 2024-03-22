деревня Уразбаево, деревня Уразбаево, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Уразбаево

Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Хайбуллинский район
524910Уразбаеводеревня51°58'00"57°26'00"M-40-007

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Чат по генеалогии Республики Башкортостан

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Хайбуллинский муниципальный район, Сельское поселение Акъюловский сельсовет
80655410116д Уразбаеводеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
760Урусбаева (Урусбайка), д. башк.при рч. Зилаире.14898399878
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