Бяржувис
Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Бержувис, з., жит. 25 (12 м. 13 ж.), дес. 43, у. гор. 4 в., вол. пр. 7 ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Свенцяны 4 в.
Список населённых пунктов Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Beržuvio k.