деревня Верхняя Радомка, деревня Верхняя Радомка, Болховский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Верхняя Радомка

Болховский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Болховский район
62847Верхняя Радомкадеревня53°32'с.ш.35°50'в.д.N-36-096

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Чат по генеалогии Орловской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Болховский муниципальный район, Хуторское сельское поселение
54604437106д Верхняя Радомкадеревня

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Лучанская волость
Радомка (деревня)13Город Болхов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
507Радомка верхняя (Радом), д. вл.при р. Радоме.1071797100
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