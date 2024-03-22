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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Административная переписка в порядке положения о Государственной охране об исследовании политической благонадежности жены врача Солнечногорской земской больницы Клинского Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5134Задорожье, д. вл.при колодце.1010256894
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
11Задорожье391¼