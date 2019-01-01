село Кирюшкино, село Кирюшкино, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Кирюшкино

Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Дедовская волость
1452. Кирюшкина (Ашкадарския Вершины), деревня бывшая государственная, при речке Ашкадаре, дворов 103, жителей 660, баз. по понедельн.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Федоровский район
666184Кирюшкиносело52°58'00"55°09'00"N-40-111

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Находки

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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Федоровский муниципальный район, Сельское поселение Денискинский сельсовет
80654425106с Кирюшкиносело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2767Ашкадарские Вершины (Кирюшкина), деревня.при верховье рч. Ашкадара.965065277295М. — Мельниц водяных 3. Базары по понедельникам. Пчеловодство, плетение лаптей.

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Дедовская волость
11Кирюшкина, д. при р. Ашкадаре, прос. дор., х.-з. маг., мин. шк., кузн., 2 вод. мел.7512153480476Земледелие
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