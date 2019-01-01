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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1452. Кирюшкина (Ашкадарския Вершины), деревня бывшая государственная, при речке Ашкадаре, дворов 103, жителей 660, баз. по понедельн.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
666184Кирюшкиносело52°58'00"55°09'00"N-40-111
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Где упоминается данное место
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80654425106с Кирюшкиносело
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2767Ашкадарские Вершины (Кирюшкина), деревня.при верховье рч. Ашкадара.965065277295М. — Мельниц водяных 3. Базары по понедельникам. Пчеловодство, плетение лаптей.
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
11Кирюшкина, д. при р. Ашкадаре, прос. дор., х.-з. маг., мин. шк., кузн., 2 вод. мел.7512153480476Земледелие