Населенное место

Поширвинта, им. (Гр. Ледуховского), р. Ширвинта жит. 62 (35 м. 27 ж.), дес. 666, у. гор. 48 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 2 в., ст. ж. д. Евье 27 в.