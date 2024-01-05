деревня Настасьино, деревня Настасьино, Суткинская волость, Дорогобужский уезд (на 1904) — Familio

Настасьино

Суткинская волость, Дорогобужский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

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Смоленская губерния, Бельский уезд, Андреевская волость
23. Настасина, деревня бывшая государственная, дворов 2, жителей 13, лавка

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд
5501Настасьино (Анастасьино), д. вл.при безымянном ручье.403873547

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Дорогобужский уезд, Суткинская волость
336НастасьиноДеревня37184950
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