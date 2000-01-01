слобода Солдатская, слобода Солдатская, Тимошевская волость, Волоколамский уезд (на 1913) — Familio

Солдатская

Тимошевская волость, Волоколамский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Волоколамский уезд, Тимашевская волость
805. Солдатская Слобода, слобода бывшая государственная, при речке Городне, дворов 56, жителей 428, церковь православная, почтовая станция, лавка

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Волоколамский уезд, Тимошевская волость
Слобода Солдатская9564Квартира конно-полицейской стражи.
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