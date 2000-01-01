деревня Родионцово, деревня Родионцово, Чебсарский район, Северный край (на 1931) — Familio

Родионцово

Чебсарский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Нестеровская волость
175. Родионцева, деревня бывшая государственная, дворов 12, жителей 60, лавка

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о привлечении к ответственности крестьянина Смирнова деревни Родионцева Нестеровской волости Вологодского уезда за принадлежность к секте «странников-бегунов» и за а Показать все
Дело о записи крестьянина дер. Родионцева Нестеровской волости Вологодского уезда Михаила Федоровича Заплатина в белое духовенство. 1904 г. // Гос. архив Вологодской обла Показать все

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Володарская волость
Родионцево726183деревняРусские18374582

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Нестеровская волость
3432РодионцевоЧерниевское.Николаевский Единоверческийбывшие государственные554163035

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1303Родионцово, д. каз.при колодцах.573123039

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Чебсарский район, Черниевский сельсовет
Родионцево 7204деревняЗимнее: 4 км. Летнее: 4 км.Зимнее: 12 км. Летнее: 12 км.Зимнее: 57 км. Летнее: 57 км.2118
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