- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
175. Родионцева, деревня бывшая государственная, дворов 12, жителей 60, лавка
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело о привлечении к ответственности крестьянина Смирнова деревни Родионцева Нестеровской волости Вологодского уезда за принадлежность к секте «странников-бегунов» и за а Показать все
Дело о записи крестьянина дер. Родионцева Нестеровской волости Вологодского уезда Михаила Федоровича Заплатина в белое духовенство. 1904 г. // Гос. архив Вологодской обла Показать все
Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Родионцево726183деревняРусские18374582
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3432РодионцевоЧерниевское.Николаевский Единоверческийбывшие государственные554163035
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1303Родионцово, д. каз.при колодцах.573123039
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Родионцево 7204деревняЗимнее: 4 км. Летнее: 4 км.Зимнее: 12 км. Летнее: 12 км.Зимнее: 57 км. Летнее: 57 км.2118