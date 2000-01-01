сельцо Погутка, сельцо Погутка, Дуденская волость, Дорогобужский уезд (на 1904) — Familio

Погутка

Дуденская волость, Дорогобужский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд
Сц. Погудки и Федино29Тер. Ник. Повало-Швыйковский12

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд
4706Погутка, сц. вл.при ррч. Добрынке и Середне.5025243

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Дорогобужский уезд, Дуденская волость
257ПогудкаВладельческая усадьба5061816Винокуренный зав., мельница.
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