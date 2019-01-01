село Старое, село Старое, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Старое

Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1907 г. О разрешении крестьянину Карачевского уезда Старосельской волости села Старого Ив. Солдатову продать надельную землю. О Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Карачевский уезд
1879Старое, с. вл.при рч. Радогоще.342017141146Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Карачевский уезд, Старосельская волость
609. Старое, село бывшее владельческое, дворов 30, жителей 232, волостное правление (уездный город в 29 верстах), церковь православная, школа, торжок 8-го июля и 15-го ав Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Карачевский уезд, Старосельская волость
Старое (село)20Хотынец

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Карачевский уезд, Старосельская волость
село Старое Село

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Хотынецкий район
63587Староесело53°18'с.ш.35°17'в.д.N-36-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Хотынецкий муниципальный район, Ильинское сельское поселение
54657419111с Староесело
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