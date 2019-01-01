- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1907 г. О разрешении крестьянину Карачевского уезда Старосельской волости села Старого Ив. Солдатову продать надельную землю. О Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1879Старое, с. вл.при рч. Радогоще.342017141146Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
609. Старое, село бывшее владельческое, дворов 30, жителей 232, волостное правление (уездный город в 29 верстах), церковь православная, школа, торжок 8-го июля и 15-го ав Показать все
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
record_textВерст до почтыПочта
Старое (село)20Хотынец
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Старое Село
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63587Староесело53°18'с.ш.35°17'в.д.N-36-107
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54657419111с Староесело