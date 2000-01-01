имение Мошница, имение Мошница, Глуская волость, Бобруйский уезд (на 1909) — Familio

Мошница

Глуская волость, Бобруйский уезд (на 1909)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
имение
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Бобруйский уезд
Мошнита45Быковский2143 / 55130153

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Глуская волость
99. Клемнье (Мощницы), село бывшее владельческое, при реке Докольке, дворов 16, жителей 110, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Глуская волость
Мошница, имение19[...]319358
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