село Заболотье, Сасовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Заболотье

Сасовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. О разрешении крестьянам села Заболотья, Каргашинской волости, Елатомского уезда продать крестьянам села Чубарова Рубков Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Елатомский уезд
762Заболотье, с. вл.при безымянной речке.734257294272Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Елатомский уезд, Коргашинская волость
330. Заболотье, село бывшее государственное и владельческое, дворов 45, жителей 435, церковь православная

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Елатомский уезд, Каргашинская волость
село Заболотье«Каргашинское» поч.-тел. отделение734

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сасовский район
329136Заболотьесело54°23'с.ш.41°40'в.д.N-37-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сасовский муниципальный район, Каргашинское сельское поселение
61642424106с Заболотьесело

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