село Севериновка, село Севериновка, Одеська область (на 2018) — Familio

Севериновка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по еврейской генеалогии
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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2315Севериновка (Потоцкое), мест. вл.при р. Большом Куяльнике, прудах и колодцах.45станов. кварт.177573596Церквей: православная 1; католическая 1. Еврейская синагога. Почтовая станция. Аптека. Базары.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Одесский уезд, Севериновская волость
местечко Севериновка
Херсонская губерния, Одесский уезд
местечко Севериновка

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Одесский уезд, Сухомлиновская волость
м. Севериновка (Потоцкое)2525696761245

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16975Северинівкаселоцентр сільської радир-н Іванівськийсільрада Северинівська
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