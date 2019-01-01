деревня Смяличи, деревня Смяличи, Шкотовский муниципальный район, Приморский край (на 2019) — Familio

Смяличи

Шкотовский муниципальный район, Приморский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Приморский край, Шкотовский район
370816Смяличидеревня43°19'00"132°42'00"K-53-026

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Чат по генеалогии Приморского края

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Приморский край, Шкотовский муниципальный район, Центральненское сельское поселение
5657428121д Смяличи#Н/Д

Список населённых мест Приморской области 1912 года

№№ по порядкуНазвание волостей и селенийГод образования селенияДворовМужчинЖенщинОбоих половВерст до волостного правления
Ольгинский уезд, Цемухинская волость
12Дер. Смяличи19061452479928
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