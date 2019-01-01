деревня Старая Паньшина, деревня Старая Паньшина, Горноуральский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Старая Паньшина

Горноуральский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Пригородный район
89997Старая Паньшинадеревня57°35'с.ш.60°52'в.д.O-41-086

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Горноуральский
65717000196д Старая Паньшинадеревня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Башкарская волость
7) дер. Старая Паньшина, на р. Каменке, церк.-прих. школа, распл.Ново-Паньшинское общество109258260Бывшие государственныеПрав., старообрядцы и австрийцыРусские2045

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1903Панишна старая, дер.при рч. Амбарке.2207046143145Мельниц 3.
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