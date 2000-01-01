имение Антавиляй, имение Антавиляй, Неменчинская волость, Виленский уезд (на 1905) — Familio

Антавиляй

Неменчинская волость, Виленский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
имение
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Неменчинская волость
Анювиль, им. (Корсака), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 300, у. гор. 14 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Безданы 3 в.
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