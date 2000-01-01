деревня Лом, деревня Лом, Козская волость, Любимский уезд (на 1901) — Familio

Лом

Козская волость, Любимский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о разрешении описи и продажи земли крестьянина Козской волости, деревни Лом Г. И. Сухоеликова. 1896 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опись 5. Дело 2981 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Любимский уезд
2423Лом, д. вл.при р. Лунке.6035182954

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Любимский уезд, Козская волость
д. Лом VIII. Одоевское общество735313XIV—4Подчай-Городецкий приход
д. Лом XIV. Шелухинское обществосмотри № 53
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