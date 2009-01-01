деревня Ново-Андреевка, деревня Ново-Андреевка, Глусский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Ново-Андреевка

Глусский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Глусский район, Клетненский сельсовет
д Ново-Андреевка44

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Глуская волость
Адельдорф, деревня2443632005712

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Глусский район, Славковичский сельсовет
д. Ново-Андреевка53
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