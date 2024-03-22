село Старый Имян, село Старый Имян, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Старый Имян

Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Нуркеевская волость
1217. Кутугаз (Иманова), деревня бывшая государственная, при речке Кутугазке, дворов 190, жителей 1019, мечеть, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Сармановский район
189468Старый Имянсело55°22'52°48'N-39-022

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Сармановский муниципальный район, Старо-Имянское сельское поселение
92653470101с Старый Имянсело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2007Кутузас (Ималова), деревня.при рч. Кутазасе.4020182500461Б. 326-320. Т. 154-129. Тп. 20-19. — Мечеть 1. Училище.

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Нуркеевская волость
3Иманова, д. при руч. Кутусаз, прос. дор., мечеть, х.-з. маг., 3 бак. лав., кузн.445198360340Земледелие

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Иске ИмәнСтарый ИмянТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.
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