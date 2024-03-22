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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1217. Кутугаз (Иманова), деревня бывшая государственная, при речке Кутугазке, дворов 190, жителей 1019, мечеть, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
189468Старый Имянсело55°22'52°48'N-39-022
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Где упоминается данное место
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Сармановский муниципальный район, Старо-Имянское сельское поселение
92653470101с Старый Имянсело
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2007Кутузас (Ималова), деревня.при рч. Кутазасе.4020182500461Б. 326-320. Т. 154-129. Тп. 20-19. — Мечеть 1. Училище.
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
3Иманова, д. при руч. Кутусаз, прос. дор., мечеть, х.-з. маг., 3 бак. лав., кузн.445198360340Земледелие
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Иске ИмәнСтарый ИмянТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.