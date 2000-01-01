деревня Никольские Выселки, деревня Никольские Выселки, Ивашкинская волость, Арзамаский уезд (на 1916) — Familio

Никольские Выселки

Ивашкинская волость, Арзамаский уезд (на 1916)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Арзамаский уезд, Ивашкинская волость
д. Никольские Выселки359202513
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