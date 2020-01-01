деревня Кальниняй Мияугонис, деревня Кальниняй Мияугонис, Elektrėnų savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020) — Familio

Кальниняй Мияугонис

Elektrėnų savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Трокский уезд, Жижморская волость
Милейганы-Горные, д., оз. Ильги, жит. 190 (101 м. 89 ж.), дес. 302, у. гор. 32 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Жосли 8 в.
Милейганы-Дольние, д., оз. Ильги, жит. 197 (94 м. 103 ж.), дес. 222 раз. см. пред.

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Vilniaus apskritis, Elektrėnų savivaldybė, Gilučių seniūnija
Kalninių Mijaugonių k.
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