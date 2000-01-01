село Байряки-Тамак, село Байряки-Тамак, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Байряки-Тамак

Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Ютазинский район
142756Байряки-Тамаксело54°44'53°29'N-39-047

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Ютазинский муниципальный район, Байряки-Тамакское сельское поселение
92654408101с Байряки-Тамаксело

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Тюменяковская волость
5Байряка-Тюба, д. на р. Ик, мечеть 80163792101Земледелие

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
БәйрәкәтамакБайряки-ТамакТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.
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