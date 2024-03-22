село Литвяки, село Литвяки, Полтавська область (на 2018) — Familio

Литвяки

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Волчковская волость
580. Литвяки, село бывшее государственное и владельческое, при реке Суле, дворов 336, жителей 2050, церковь православная, школа, 2 питейных дома, базар, 3 ярмарки, 23 вет Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Лубенский уезд
село Литвяки

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18677Литвякиселоцентр сільської радир-н Лубенськийсільрада Литвяківська

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Находки

Где упоминается данное место
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Лубенский уезд
С. Летьваков3Петр Милорадович10232

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лубенский уезд, Волчковская волость
3.0Литвяки селоЛитвяковское козаков4181501405275331060

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лубенский уезд
2772Литвяки, с. вл. и казач.при р. Суле.201931310261120Церковь православная 1. Ярмарок 4.
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