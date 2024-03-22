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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
580. Литвяки, село бывшее государственное и владельческое, при реке Суле, дворов 336, жителей 2050, церковь православная, школа, 2 питейных дома, базар, 3 ярмарки, 23 вет Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Литвяки
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18677Литвякиселоцентр сільської радир-н Лубенськийсільрада Литвяківська
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Находки
Где упоминается данное место
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Лубенский уезд
С. Летьваков3Петр Милорадович102—32
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
3.0Литвяки селоЛитвяковское козаков418150140—5275331060
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2772Литвяки, с. вл. и казач.при р. Суле.201931310261120Церковь православная 1. Ярмарок 4.