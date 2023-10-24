деревня Теолин, деревня Теолин, Дубровенский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Теолин

Дубровенский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Дубровенский район, Пироговский сельсовет
д Теолин22

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Ново-Тухинская волость
30Дер. Теолинпочтовой дор. реч. ЧижовкеМордашевск. с. о. 44150157Дубр. Преобр. пр. 9520

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Дубровенский район, Пироговский сельсовет
д. Теолин39
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